Chaos migratoire: la crise de l’accueil s’invite au conseil des ministres

La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), cherche près de 500 personnes afin de répondre au manque de personnel dans les centres Fedasil et proposer davantage de places aux demandeurs de protection internationale. Le cabinet restreint (kern) du gouvernement, réuni ce vendredi, a d’ailleurs déjà annoncé vouloir détacher 150 personnes provenant d’autres services.

La crise migratoire s’est invitée de manière anticipée sur la table du conseil des ministres restreint, le kern, vendredi matin. La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), actuellement au Luxembourg pour chercher des solutions avec ses homologues européens, est intervenue via Teams. Selon nos informations, elle a pu détailler les propositions phares de son « plan hiver ».

Ce plan doit répondre au fait qu’en plus de milliers d’hommes isolés, des mineurs non accompagnés et des familles sont désormais laissées sans solution de logement par Fedasil. Dans une note de la secrétaire d’Etat que Le Soir a pu consulter, on lit que la priorité doit être de recruter du personnel afin que toutes les places disponibles dans les centres de Fedasil (31.000 à ce stade, 35.000 en théorie) soient réellement activées. On peut faire la comparaison avec les lits d’hôpitaux qui restent inoccupés faute d’infirmier ou d’infirmière. La même situation se vérifie dans les centres Fedasil où on manque d’assistants sociaux, notamment.