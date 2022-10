Des qualifications pour les Euros et Coupes de monde allégées, une Nations League plus attrayante: le nouveau projet de l’UEFA

Ainsi, selon les informations de L’Équipe, l’UEFA envisage de baisser le nombre de matches lors des qualifications pour les Coupes du monde (à partir de l’édition 2026) et les Euros (2028). Concrètement : on passera de groupes de 5 à 6 nations à 4 ou 5. De quoi libérer deux dates pour la Nations League, dont la formule fait que des équipes de même calibres s’affrontent. Moins de matches déséquilibrés, plus de « chocs » à haut potentiel télévisuel et financier en somme.

Afin de booster encore un peu plus l’attrait de la Nations League, qui a été créée pour remplacer les matches amicaux, l’UEFA envisage de distribuer plus de places pour les Euros et les Coupes du monde via cette compétition.