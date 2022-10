A la découverte des merveilles de la Terre avec «The Explorers» (vidéo)

Désormais, «Le Soir» propose à ses lecteurs de découvrir l’inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la Terre en partenariat «The Explorers» à travers divers reportages en vidéos longue ou courte diffusés sur www.lesoir.be et notre application. Co-fondateur de la plateforme, Olivier Chiabodo (ex-animateur de TF1) entend réaliser un « check-up de la planète ». Lancé en 2014, «The Explorers» se veut être un média global collaboratif et engageant où chaque utilisateur peut participer à l’inventaire de la Terre. Biodiversité, paysages et traditions locales : les vidéos permettent de découvrir certaines merveilles de notre planète.

«Nous recensons déjà plus de 14 millions de téléchargements de notre application», se félicite-t-il. « Nous avons reçu un Award de la meilleure application TV de l’année en 2019 par Apple, ce qui a aidé à développer notre audience aux Etats-Unis.» Actuellement, « The Explorers » est disponible en 17 langues et continue de se développer à l’international, dans plus de 170 pays. Dans les prochains mois, les équipes de tournage de « The Explorers » seront particulièrement actives en Afrique. «C’est important de mieux connaître pour mieux protéger. Et, donc nous avons pour objectif de dresser un inventaire dans les 55 pays de l’Union africaine d’ici 5 ans.»