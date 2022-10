Edward Still avant le déplacement du Sporting de Charleroi à Saint-Trond: «On veut aller chercher les points qu’on n’a pas pris face au Standard»

Le Sporting de Charleroi entame un triptyque important ce samedi soir à Saint-Trond avant d’affronter Courtrai mardi et le Cercle vendredi. « Mon expérience d’assistant à l’Antwerp et Bruges où les matches s’enchaînaient me fait savoir qu’il est important de ne penser qu’au match de Saint-Trond, même si on sait qu’il y aura forcément besoin de faire tourner le noyau lors de ces trois rencontres », pointait Edward Still ce vendredi.

Bien que la suspension d’Adem Zorgane ne soit pas encore assurée avant la décision le concernant de ce vendredi, Edward Still est forcément parti du principe qu’il devra faire sans son milieu algérien. « C’est un des joueurs les plus dangereux du championnat, pas seulement de Charleroi. Mais on a diverses possibilités pour pallier son absence, que ce soit via un deuxième attaquant comme Benbouali ou des profils assez différents comme Marcq, Heymans ou Gholizadeh. »

Outre les blessés de longue date que sont Knezevic et Van Cleemput, Descotte ne sera pas présent, pas plus que Koffi. Chiacig, Monticelli et Dalle Molle joueront avec le U23 ce samedi contre Tessenderlo.

Le groupe (19 ou 20 joueurs) : Patron, Delavallée, Wasinski, Boukamir, Kayembe, Bager, Bessilé, Andreou, Marcq, Ilaimaharitra, Morioka, Zorgane (si pas suspendu), Nkuba, Tchatchoua, Mbenza, Gholizadeh, Heymans, Hosseinzadeh, Benbouali, Badji.

Blessés : Koffi (repos), Van Cleemput, Knezevic, Descotte.

Non repris : Chiacig, Monticelli, Dalle Molle.