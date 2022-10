En Turquie, la «désinformation» passible de trois ans de prison

Jusqu’à trois ans de prison : c’est ce que risque désormais n’importe quel internaute ou journaliste en Turquie qui aura partagé, sur les réseaux sociaux ou dans un article en ligne, des informations jugées « mensongères ».

L’article 29 d’une loi adoptée jeudi soir par le parlement, malgré les efforts de l’opposition pour faire barrage au texte, inscrit dans le code pénal turc une peine punissant « celui qui propage publiquement et de façon à nuire à la paix sociale des informations contraires à la vérité, au sujet de la sécurité intérieure et extérieure du pays, de l’ordre public et de la santé, dans le seul but de susciter l’inquiétude, la peur ou la panique dans la population ».