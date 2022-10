TotalEnergies : la grève reconduite sur l’ensemble des sites en dépit de l’accord sur les salaires

Les deux syndicats majoritaires de TotalEnergies, la CFE-CGC et la CFDT, ont signé ce vendredi l’accord sur les salaires survenu après les grèves.

La grève a été reconduite vendredi après-midi sur l’ensemble des sites de TotalEnergies, en dépit de la signature d’un accord par les deux organisations majoritaires, la CFE-CGC et la CFDT, a indiqué à l’AFP Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe.

Le mouvement est reconduit jusqu’à vendredi soir dans les raffineries et dépôts pétroliers du groupe à La Mède, à Feyzin, à Flandres, à Donges et, juqu’à mardi à la raffinerie de Normandie, la plus importante de France, a précisé M. Sellini.