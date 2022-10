La Suisse remet le baron de la drogue Flor Bressers à la Belgique

Arrêté le 16 février 2022 à Zurich, où il résidait secrètement avec sa femme néerlandaise et leur enfant, le baron de la drogue avait introduit tous les recours possibles contre son transfert en Belgique. Les tribunaux suisses ont finalement rejeté toutes ses demandes et l’ont mis dans un avion vendredi matin. Le transfert s’est effectué dans le plus grand secret pour éviter toute tentative d’évasion.

Bressers a été condamné en 2020 à quatre ans de prison pour prise d’otages dans le milieu de la drogue, à Anvers. Il était en cavale depuis environ un an quand, placé sur la liste des criminels les plus recherchés du pays, il avait été arrêté à Zurich. La procédure judiciaire dans le dossier « SkyECC » va pouvoir se poursuivre, huit mois après son arrestation.

« Coupeur de doigt »

Surnommé « de lange » (le long) ou « de vingerknipper » (le coupeur de doigt), Bressers a la particularité d’être diplômé en… criminologie. Son surnom de « coupeur de doigt » vient d’un dossier jugé en 2015. L’habitant de Lommel était poursuivi parmi d’autres hommes pour une expédition punitive où la victime avait été privée d’un doigt à coup de sécateur. Flor Bressers a été acquitté pour ces faits, mais le surnom lui colle malgré lui aux baskets.