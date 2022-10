Batterie domestique: pourquoi ce n’est pas (encore) rentable partout

Sur le papier, la solution semble idéale : on produit de l’électricité grâce à ses panneaux, on stocke ce qu’on n’utilise pas et on le garde pour plus tard, quand le soleil est couché. C’est ce que proposent les batteries domestiques, dont le marché se développe petit à petit, boosté par l’envolée des prix. Selon les experts, elles permettraient de faire grimper l’autoconsommation d’un ménage de 30 % à environ 70 %. Aujourd’hui, de plus en plus de modèles sont disponibles sur le marché. SolaX, Tesla, Huawei, LG, Solarwatt, Sonnen… plusieurs grandes marques s’y sont mises. Même Ikea propose un produit, en partenariat avec une entreprise spécialisée. La technologie n’est plus non plus tout à fait la même qu’auparavant. Les batteries au plomb appartiennent désormais au passé et ont été remplacées par les batteries lithium-ion, plus puissantes, avec un nombre de cycles de recharge/décharge plus importants.