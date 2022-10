«Vous ne me parlez jamais de football»: l’énorme coup de gueule de Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, agacé par les rumeurs sur Kylian Mbappé (vidéo)

Rien n’est jamais paisible au PSG. Si sportivement ça se passe plutôt bien vu que le club est leader de Ligue 1, autour, c’est plutôt mouvementé entre les envies de départ de Kylian Mbappé et l’affaire de « l’armée numérique », pour ne citer que ça. Et forcément, à un moment, s’en est trop pour Christophe Galtier. L’entraîneur parisien a poussé un gros coup de gueule en conférence de presse, agacé par les affaires qui prennent le dessus sur le football.

« Vous ne me parlez jamais de football », a lancé Galtier aux médias. « Je suis ici, je suis l’entraîneur du PSG, j’en suis fier et heureux, et finalement, je m’aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler, si on est très honnêtes, 1 minute 30 de football sur une conférence de 10 ou 15 minutes. Et quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous écrivez le contraire, vous dites le contraire. »