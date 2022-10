Poutine assure ne pas prévoir d’élargir la mobilisation dans l’armée

Le président russe Vladimir Poutine a assuré vendredi faire « tout comme il faut » en Ukraine après bientôt huit mois de combats et au moment où les forces russes ont essuyé de nombreux revers.

Le président russe a également indiqué ne pas voir l’intérêt de pourparlers avec son homologue américain Joe Biden, même dans le cadre du sommet du G20. Quelques jours plus tôt, le président des Etats-Unis a affirmé n’avoir « pas l’intention » de rencontrer Vladimir Poutine au prochain sommet du G20, mais ajouté « cela dépend », en particulier si le président russe veut évoquer le sort d’une Américaine détenue en Russie.

« Bien sûr, les partenaires sont intéressés mais aussi préoccupés par l’avenir des relations entre la Russie et l’Ukraine », a-t-il admis lors d’une conférence de presse. « Mais cela n’affecte en rien le caractère, la qualité et la profondeur des relations de la Russie avec ces pays », a-t-il affirmé.

« Rien d’autre n’est prévu. Aucune proposition n’a été reçue du ministère de la Défense et je n’en vois pas la nécessité dans un avenir prévisible », a déclaré M. Poutine lors d’une conférence de presse, ajoutant prévoir la fin de la mobilisation « dans deux semaines » et admettant que celle-ci avait connu des ratés.

« Dans l’immédiat, il n’y a pas la nécessité de frappes massives. Actuellement, il y a d’autres objectifs. Pour l’instant. Après on verra », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après un sommet régional au Kazakhstan, assurant qu’il n’avait pas pour but « de détruire l’Ukraine ».

« Ce n’est pas agréable ce qu’il se passe maintenant mais [si la Russie n’avait pas attaqué l’Ukraine le 24 février], on aurait été dans la même situation un peu plus tard, juste les conditions auraient été plus mauvaises pour nous. Donc, nous faisons tout comme il faut », a-t-il déclaré à la presse.