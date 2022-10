Roger Lespagnard «abasourdi» par la décision de Nafissatou Thiam de mettre fin à leur collaboration

« On s’était quitté après le Mémorial Van Damme, début septembre à Bruxelles. Je lui avais comme d’habitude souhaité de bonnes vacances », nous explique le Fléronnais (75 ans). « J’avais ensuite appelé Nafi fin septembre, dans un timing habituel, afin que l’on puisse évoquer ensemble la suite, la nouvelle saison… Elle a postposé ce rendez-vous, je me suis simplement dit qu’elle avait prolongé un peu ses vacances. On s’est finalement rencontré mardi, chez elle. »

Il n’a rien vu venir. Et n’était nullement préparé à une issue telle que celle-là, brutale et imprévue. Roger Lespagnard a pris en pleine face la décision de Nafissatou Thiam, lui signifiant la fin d’une aventure commune de quatorze années, une longue séquence de travail couronnée du succès que l’on sait (double titre olympique, double titre mondial…).

C’est là que Roger Lespagnard a pris connaissance du choix de sa protégée. « Je me suis présenté avec les plans des prochains mois, et même des deux prochaines saisons, jusqu’aux JO 2024. Les objectifs envisagés étaient un record du monde du pentathlon (indoor-Euro Istanbul) et un nouveau titre mondial en heptathlon (outdoor-Mondial Budapest), puis les Jeux de Paris. Mais dans la discussion, j’ai bien vu que Nafi était préoccupée par autre chose… »

C’est là que la Namuroise (28 ans) a exprimé sa volonté de changer d’air, de quitter le RFC Liégeois et de mettre un terme à sa collaboration avec Roger Lespagnard. « Elle m’a juste dit qu’elle avait envie de découvrir un autre environnement, un nouveau contexte. Sans me dire quoi que ce soit à propos de ses plans, de sa nouvelle orientation. Je l’ai sentie émue en m’expliquant tout cela mais visiblement, son choix était fait. Après une heure de conversation, je me suis résolu à refermer mes carnets et à m’en aller. Que pouvais-je faire d’autre ? »

La collaboration s’est donc terminée comme cela, de manière abrupte, presque incongrue. Quel est l’état d’esprit du coach ? « Fataliste ? Non, ça voudrait alors dire que je ne suis pas profondément déçu. Là, je suis… abasourdi ! »

Le timing de ce choix est interpelant, Nafi Thiam exprime ses envies d’ailleurs juste après l’une des meilleures saisons de sa carrière, où elle a compilé les deux plus beaux titres mis en jeu en l’espace de quelques semaines à peine.