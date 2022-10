The Agency, au service des athlètes de haut niveau

Il y a quelques années, encore, les meilleurs joueurs de hockey du Royaume négociaient, eux-mêmes, leurs trop rares rentrées publicitaires ou leur contrat avec les clubs. Mais aujourd’hui, après les titres mondiaux, européens et olympiques, plusieurs agences se sont positionnées sur le marché et se disputent les stars de la discipline. C’est ainsi que Arthur Van Doren, son frère Loic, ou Arthur De Sloover sont représentés par Moskyto Sports Management tandis que Aisling D’Hooghe, Charlotte Englebert, Alexander Hendrickx ou Barbara Nelen ont signé chez AMA Management. Mais à côté de ces sociétés plus classiques, un nouvel acteur s’est positionné sur le marché, en octobre dernier, en proposant une palette de services extrêmement complète allant de la gestion de l’image des joueurs, à la recherche de collaborations commerciales, en passant par du conseil au niveau fiscal, légal et sur les questions d’investissements afin d’optimaliser les revenus.