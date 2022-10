Talk foot: Anderlecht – Club de Bruges, un fossé se creuse entre les deux équipes (vidéo)

Dans notre talk foot du vendredi, nos experts, Jean-François Rémy (VOOSPORT), Anne Ruwet (RTL Sport) et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) évoquent le Topper.

Alors que les Mauves peinent depuis le début et que la crise plane toujours au-dessus du Parc Astrid, force est de constater que les Bruxellois n’ont finalement que 6 points de retard sur les Blauw en Zwart.

Dans le cadre de la 11e journée de championnat, le Sporting d’Anderlecht (9e au général) reçoit dimanche à 18h30 le FC Bruges (3e derrière l’Antwerp et Genk).

Ce Topper s’annonce donc capital et déterminant pour la suite de la compétition. Les hommes de Felice Mazzù ont un beau coup à jouer sachant que les lendemains européens du Club de Bruges (qualifiés pour les 8es de la Ligue des champions) sont souvent douloureux. Après leur victoire à Porto (0-4), les Brugeois ont lourdement chuté au Standard 3-0 et ils ont connu pareille mésaventure, cette fois contre Westerlo à la maison, après leur succès face à l’Atlético Madrid.

Les Bruxellois ont, eux, joué ce jeudi à West Ham. Résultat : un nouveau revers 2-1. La victoire à Malines la semaine dernière n’a pas effacé tous les doutes.

Au fil des années, l’écart se creuse de plus en plus entre les Mauves et les Brugeois.

Ce Topper a-t-il encore la même saveur ? A quoi doit-on s’attendre ce dimanche ?… Nos experts Jean-François Rémy (VOOSPORT), Anne Ruwet (RTL Sport) et Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) répondent à ces questions.