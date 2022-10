Dominique Celis avec «Ainsi pleurent nos hommes»

L’intrigue. Quand Erika écrit à sa sœur Lawurensiya, c’est pour lui dire qu’elle a suivi son conseil : écrire, précisément, pour effacer la douleur d’une histoire d’amour qui avait duré des années et était devenue impossible. Erika et Vincent sont pourtant tous les deux des survivants du génocide de 1994 au Rwanda. Mais Vincent était, en outre, un combattant. Peut-on, par les mots, dire toutes les incompréhensions nées de situations pour le moins inconfortables ? Que reste-t-il du désir après la catastrophe ? Et comment briser le consensus autour d’une manière de vivre ensemble qui, sans renier le passé, exige d’accepter l’inacceptable ?

La réaction. « Oh, c’est trop bien ! Des gens me regardent car je me suis exclamée en pleine gare du Nord de Paris, où je sirote un cappuccino en attendant le train de Bruxelles. Cela me fait super plaisir. J’accueille ça comme un encouragement, un soutien à mon travail et une confiance dans ce que je fais. »