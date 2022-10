Eva Kavian avec «L’engravement»

L’intrigue. On croit que seules les baleines s’engravent, quand elles s’échouent sur un rivage en raison du stress que le monde moderne fait subir à leur système de navigation et de communication. Les êtres humains aussi sont victimes d’un phénomène identique. On les retrouve dans un hôpital psychiatrique, où les familles leur rendent visite selon des rythmes variables. Leurs voix sont devenues inaudibles, couvertes par celles du corps médical. Les voici restituées dans leur insupportable nudité, ces voix qui se mêlent et néanmoins se distinguent les unes des autres, à condition de tendre l’oreille vers elles avec la même attention que celle du livre.

La réaction. « Ça fait vraiment plaisir. Je suis très heureuse d’être dans cette brochette-là. Je n’ai en effet jamais pensé pouvoir être “rosselisable”. J’ai toujours eu la sensation d’être hors des clous. Et voilà, maintenant, je me réjouis. »