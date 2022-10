Stéphane Lambert avec «L’apocalypse heureuse»

L’intrigue. L’écriture pour tenter de mettre de l’ordre dans le chaos de l’enfance. Le narrateur est déchiré. Ses parents divorcent, un ami de la famille abuse de lui. Adulte, il se rend un jour chez un psy. Son cabinet est dans l’immeuble où vivait son abuseur. Une occasion de remonter le courant qu’on a voulu endiguer, de dévoiler la force du passé, de se préparer un meilleur avenir. Le narrateur veut porter la voix de la faiblesse des hommes. Les blessures sont nombreuses mais, en écrivant, elles se cicatrisent. D’ailleurs, l’apocalypse est heureuse et débouche sur une sorte d’apaisement.

La réaction. « Cela me fait très plaisir. Cela me touche vraiment. Et cette émotion se conjugue avec celle qui m’étreint quand j’admire les œuvres d’art autour de moi. Parce que vous me téléphonez quand je suis à la Fondation Vuitton, à Paris, à l’exposition Monet-Mitchell. »