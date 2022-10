Veronika Mabardi avec «Sauvage est celui qui se sauve»

L’intrigue. L’écrivaine remonte la piste sinueuse de ce frère venu de loin et insaisissable, mort à 31 ans. Un livre dur et poétique, beau. Celui d’un ébranlement. Veronika Mabardi tente d’écrire ce frère, Shin Do, Coréen adopté, homme déchiré. Elle publie ses dessins d’homme enfermé. Elle se souvient des jeux, de l’enfance, de la fratrie, de l’amour. Mais aussi des premiers doutes, des combats, des dénis, du chaos. Elle écrit « pour faire de la place à ce qui n’en a pas ». Pour dire ce qui n’a pas été dit, ni même pensé. Pour rendre hommage à ce frère qui aurait pu devenir un grand artiste mais qui n’a pas pu vivre dans le tourment.

La réaction. « C’est une nouvelle incroyable. Cela donne vraiment du sens à cette entreprise littéraire. Je suis très surprise. Et très ravie. »