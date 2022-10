Royaume-Uni: la centrale électrique de Battersea, nouveau symbole de la gentrification londonienne

Flanquée en bord de Tamise, la centrale électrique au charbon de Battersea resplendit ce vendredi, jour de sa réouverture après 40 ans d’inactivité. Ce monstre de briques, six millions au total, est l’un des plus grands d’Europe composé de ce matériau. Symboles iconiques du bâtiment classé et situé dans l’arrondissement de Wandsworth, ses quatre cheminées blanches ont été reconstruites selon les mêmes méthodes et avec les mêmes matériaux de construction qu’à l’origine. L’une d’elle accueillera bientôt un ascenseur qui transportera le public à 109 mètres de haut et offrant une vue à 360 degrés sur tout le sud de Londres.