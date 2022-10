Le Conseil disciplinaire pour le Football professionnel maintient la suspension de trois matches, dont deux effectifs, pour le Carolo Adem Zorgane

Les Zèbres n’ont pas eu gain de cause dans leur appel visant à réduire la sanction d’Adem Zorgane. Le Conseil disciplinaire pour le Football professionnel a maintenu les trois matches de suspension, dont deux effectif, pour le milieu algérien.

Adem Zorgane loupera bel et bien les deux prochains matches du Sporting de Charleroi. Exclu la semaine dernière, le milieu algérien avait écopé de trois matches de suspension, dont deux effectifs, et de 2500 euros d’amende. Alors qu’il considérait cette sanction trop sévère, le matricule 22 avait fait appel. Celui-ci a été jugé ce vendredi.

Et malheureusement pour le Sporting, le Conseil disciplinaire pour le Football professionnel a tranché et a maintenu la sanction proposée par le Parquet de l’Union belge et confirmée dès le mardi par le Comité disciplinaire pour le Football professionnel.