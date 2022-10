Anderlecht: le Topper, un match à 6 points pour ne pas être largué

Les Mauves tenteront de se rassurer en se disant qu’au parc Astrid, ils n’ont jamais été ridicules contre le Club ces dernières années. Avec seulement 2 défaites sur les… 35 derniers duels à Bruxelles.

Si Anderlecht a l’habitude de jouer son match de l’année à chacune de ses sorties, celui qui l’attend dimanche au parc Astrid contre Bruges vaudra bel et bien six points.

En cas de victoire contre les Blauw en Zwart, les Anderlechtois reviendraient plus que jamais dans la course au Top 4, à trois longueurs seulement du Club. Par contre, en cas d’échec et de succès de l’Union à Ostende, ils se retrouveraient déjà à neuf (!) unités de la quatrième place.

Pour voir les Mauves aussi éloignés des play-offs 1, il faut remonter à la saison 2019-2020, quand ils s’étaient retrouvés à 9 points du Top 6 et que le Covid était venu sauver les apparences.