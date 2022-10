Crise énergétique: «Rien n’indique que la Belgique devra activer son plan d’urgence gaz»

Ce plan vise à éviter que certaines entreprises ne soient confrontées à des situations dangereuses par manque d’approvisionnement en gaz, à l’instar de ce qui s’était produit dans les années ’70 lors de la catastrophe industrielle de Seveso, en Italie. Les plans doivent garantir que les ménages, les entreprises et les secteurs qui ont un besoin prioritaire en gaz puissent vraiment compter dessus.

Le plan belge est composé de trois phases : une phase d’avertissement (early warning), une phase d’alerte (alert) et une phase d’urgence (emergency). Dans les deux premières phases, il n’est pas question d’un manque critique de gaz. Une surveillance accrue du réseau et des mesures sur le marché sont prises.

La dernière phase commence lorsqu’il y a trop peu de gaz pour répondre à la demande. Les autorités peuvent alors demander à certaines catégories de réduire voire d’arrêter leur utilisation de gaz. Le plan d’urgence est phasé selon ces catégories. Le tout dernier groupe est la catégorie « protégée », celle qui ne peut techniquement pas utiliser moins de gaz.

À lire aussi Réserves de gaz: la carte interactive pour comprendre la situation dans les différents pays d’Europe

La catégorie « protégée » réduite

Une première mise à jour a été effectuée en avril, avant une deuxième en septembre. Dans la première version, le groupe protégé était plus vaste. La distinction fondée sur un raccordement des entreprises au réseau de Fluxys ou au réseau de distribution a également disparu. L’Europe avait formulé des remarques à cet égard.

« Le plus important est que les plans d’urgence soient affinés et adaptés au mieux aux situations concrètes », explique le cabinet Van der Straeten. Les plans existaient, mais ont maintenant été affinés une deuxième fois en raison de la guerre en Ukraine et du risque accru pour l’approvisionnement en Europe.