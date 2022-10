Alex Czerniatynski préface le choc entre le Standard et l’Antwerp: «Se priver d’Amallah, il faut quand même oser!»

Ancien buteur de Sclessin et du Bosuil, Alex Czerniatynski se penche sur l’autre choc du week-end où les Rouches, après avoir donné la leçon il y a quelques semaines au Club Brugeois, devront avoir la même efficacité pour mettre à mal la meilleure défense du pays

Pour commencer par un clin d’œil, le Standard est au beau milieu du « Challenge Czernia » : après Seraing et Charleroi et avant Malines et Anderlecht, c’est la réception dimanche de l’Antwerp, autre club qui a compté dans votre carrière…