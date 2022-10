La giclette, la signature inimitable de Philippe Gilbert

Une signature inimitable qui lui a permis de récolter 81 succès, ce qui est ahurissant pour un athlète pas spécifiquement spécialiste du sprint pur. Cette action particulière requiert d’abord l’accélération mais aussi le maintien le plus longtemps possible de celle-ci. Ce n’est pas un hasard si le Liégeois a choisi Valkenburg pour saluer une dernière fois ses fans et ses collègues car c’est là, au Cauberg, qu’il a proposé à cinq reprises le récital et chaque fois au même endroit, au mètre près.