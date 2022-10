Les enfants sont les premiers à souffrir de privations matérielles

Un bon repas avec de la viande, du poisson, des fruits et légumes ; des chaussures ou des habits neufs ; des jouets adaptés à leur âge ou des vacances une fois par an… Plus d’un enfant sur cinq souffre de privation matérielle en Région bruxelloise, 17,3 % en Région wallonne.

Manger au moins un repas par jour comportant de la viande, du poisson ou l’équivalent végétarien. Cela ne semble pas être un luxe, mais 2,9 % des enfants belges en sont privés. Et 1,4 % l’est de même avec les légumes et les fruits qu’ils ne peuvent pas consommer au moins une fois par jour. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude que Statbel, l’office belge de statistique, vient de publier sur les revenus et les conditions de vie pour l’année 2021.