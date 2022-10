Face à l’ogre brugeois, Anderlecht a encore des arguments

Largué sportivement et financièrement par un Bruges toujours plus puissant sur le sol belge, Anderlecht tente de lutter avec ses moyens limités. Le RSCA peut toujours compter sur sa renommée et celle de son centre de formation pour contre-attaquer.

Un Topper ! Quel Topper ? Sur base des prestations anderlechtoise et brugeoise sur la scène européenne cette semaine, il est clair que les deux clubs les plus titrés du pays ne boxent plus dans la même catégorie. Bruges a été chercher valeureusement sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à l’Atlético Madrid alors qu’Anderlecht n’a pas existé face à West Ham « B » et espère se battre jusqu’à la dernière minute avec Silkeborg pour une place en seizièmes de finale de Conference League. Pis, c’est seulement une illustration parmi tant d’autres de l’écart devenu abyssal entre « Blauw en Zwart » et Mauves.