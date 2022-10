Catastrophe pour l’équipe de France: N’Golo Kanté est forfait pour le Mondial

« Il doit voir un spécialiste ce week-end. C’est une rechute, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais je ne peux pas vous en dire plus à ce stade », a ajouté Potter.

Alors que la liste du sélectionneur français Didier Deschamps est prévue pour le 9 novembre, le quotidien sportif l’Équipe présente le forfait de Kanté pour la Coupe du Monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022 comme acquis.

Deschamps, à Nice vendredi, dans le cadre d’une visite du Musée des sports n’a pas voulu commenter l’état de santé de ses joueurs blessés comme Paul Pogba et donc N’Golo Kanté. « J’ai des nouvelles », a-t-il lancé. « Chaque chose en son temps. Certains joueurs ont des soucis et des blessures. Espérons que tout ira dans le bon sens. Il y a encore du temps pour avoir plus de certitude. »

Kanté, qui évolue chez les Blues depuis 2016, est amoindri par des blessures à répétitions depuis ces deux dernières années.