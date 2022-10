Tombées du ciel, les couleurs de Buren transfigurent la gare des Guillemins (photos)

C’est ce samedi que sera inaugurée l’œuvre réalisée par Daniel Buren sur la gare Calatrava à partir d’une proposition de Stephan Uhoda et Joël Benzakin. Une manière de mettre l’art contemporain à portée de tous, au cœur de la ville.

Daniel Buren l’avait dit et répété durant les semaines précédant l’inauguration officielle de son œuvre à la Gare des Guillemins : ce que l’on voyait apparaître jour après jour sur l’immense verrière n’était que des étapes mais il fallait attendre la fin du chantier pour découvrir enfin l’œuvre complète. Il n’avait pas tort. Même en étant passé dans la gare à maintes reprises ces derniers temps, c’est seulement maintenant que l’on prend la pleine mesure de cette œuvre baptisée Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement.