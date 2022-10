Bonne nouvelle pour les Diables rouges: Romelu Lukaku est bientôt prêt pour son grand retour!

À six semaines du début de Mondial au Qatar, Romelu Lukaku entrevoit enfin le bout du tunnel et devrait faire son retour à la compétition le 22 octobre à la Fiorentina. Les derniers scans de sa blessure à la hanche étaient tous positifs et confirmaient une guérison totale. Vendredi, il a subi des tests physiques supplémentaires pour voir s’il peut déjà supporter l’intensité des séances, condition sine qua non pour éviter une rechute. Même s’il n’a plus revêtu la livrée des Nerazzurri depuis la 3e journée (ce week-end se dispute déjà la 10e journée en Serie A), aucun risque n’est pris pour ce dimanche contre la Salernitana. Le staff médical de l’Inter préfère une montée en puissance progressive de Lukaku.

Privé des derniers rendez-vous en Nations League et des premiers duels de l’Inter en Ligue des champions, Lukaku dû patienter un peu plus longtemps que prévu parce qu’il avait repris un peu trop tôt, ce qui lui a coûté deux semaines de plus en revalidation.