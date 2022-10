Seraing: une page se tourne sur l’ancien site sidérurgique d’ArcelorMittal à Ougrée

Une page symbolique s’est tournée ce vendredi, avec le début du démantèlement de la grande partie du site Arcelor d’Ougrée. Symbolique car le haut-fourneau s’est tu en 2009 et que le site était définitivement à l’arrêt depuis 2014. Sa requalification et son avenir ont donc déjà été maintes fois évoqués. Avec comme nœud central : le maintien, ou non, du haut-fourneau B, le dernier en terre liégeoise.