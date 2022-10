L’Antwerp, le grand test des Rouches

Privé de Zinckernagel et Amallah, notamment, le Standard reçoit le leader avec l’espoir de reproduire une prestation d’un aussi haut niveau que celle sortie face au Club de Bruges, il y a un peu moins d’un mois.

Tout le monde à Sclessin se souvient encore du convainquant succès sur le Club de Bruges… mais n’oublie pas non plus que le Standard s’est montré nettement moins à son avantage lors des deux journées de championnat qui ont suivi. Un nouveau défi se dresse devant les Rouches. Ce dimanche, ils reçoivent le leader de la compétition, l’Antwerp, et ce sans deux pions importants de leur secteur offensif. Les hommes de Ronny Deila devront se montrer sous leur meilleur jour s’ils veulent effacer des tablettes le terrible 2-5 infligé par les Anversois la 8 août 2021.

1 Selim Amallah, transféré en équipe U23, sera absent