La «Star Academy» comme au bon vieux temps

C’est à votre tour de me divertir. » La formule est de Robbie Williams, le parrain de la Star Academy nouvelle édition, qui a officialisé son rôle dans l’émission à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux cette semaine. « A votre tour de me divertir », en écho à son tube Let Me Entertain You, publié il y a 25 ans et qui marquait le début de sa carrière solo. Dans le même temps, l’ancien chanteur des Take That annonçait les dates de sa tournée européenne – qui passera notamment par le Sportpaleis le 26 janvier (c’est complet !).