Le néerlandais obligatoire dès la 3e primaire: «C’est impossible, il manque des profs»

« On ne reçoit aucun CV et quand il y en a un qui survole la région, il est capté par l’école qui peut faire l’offre la plus attractive. La pénurie existe déjà maintenant », déplore Ghislain Maron. « Et c’est accentué par la divergence des calendriers scolaires. Les enseignants néerlandophones, qui étaient présents en Wallonie, sont plus souvent retournés chez eux pour avoir une vie de famille homogène. Nous sommes vraiment dans la débrouille. L’an prochain, nous aurons l’implémentation obligatoire, en Wallonie, dès la 3e primaire, d’une seconde langue (le néerlandais ou l’anglais). Il y aura là les 400 équivalents temps plein en plus à recruter. »