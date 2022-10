Picasso, l’homme qui refusait d’être abstrait

J’ai horreur de toute cette peinture dite abstraite », affirmait Picasso en 1928 dans l’ouvrage Une visite à Picasso du critique d’art Tériade. « L’abstraction, quelle erreur, quelle idée gratuite. Quand on colle des tons les uns à côté des autres et qu’on trace des lignes en l’air sans que cela corresponde à quelque chose, on ne fait tout au plus que de la décoration. » C’est clair, c’est net, c’est sans appel ! Picasso et l’abstraction : circulez, y a rien à voir !