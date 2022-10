Prolonger plus de deux réacteurs nucléaires? «On analyse, sans tabou»

Une idée s’est installée : nous serons en insécurité d’approvisionnement à l’horizon 2025-2026. Vous confirmez ? Et quelles conséquences : on devra prolonger plus de deux réacteurs nucléaires ?

Pas mal de choses ont changé depuis l’analyse faite il y a près d’un an. Le parc nucléaire français a montré qu’il n’est pas très fiable, il y a des problèmes énergétiques en Allemagne. Nous avons donc convenu au sein du gouvernement qu’avec la ministre de l’Energie, nous ferions une analyse en prenant en compte ces nouveaux éléments et en partant des scénarios du pire. C’est Elia qui opère. Je suis convaincu qu’en Europe, les pays devraient travailler ensemble ; mais si à un moment donné, cela devenait du chacun pour soi, nous devrons être prêts. Et pour les solutions envisageables, il n’y a pas de tabou.