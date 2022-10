Le bourgmestre: «On va vendre notre propre électricité»

Rayon énergie, on a heureusement été proactifs. On a commencé il y a quatre ans à équiper nos voiries de leds, ce que l’on vient de terminer, la moitié de nos écoles ont été rénovées et isolées, le tout représente une baisse de 20 % de notre consommation. Au final, sur un poste avant travaux d’environ 18 millions d’euros, on s’en sort en 2022 avec une augmentation entre 350 et 400.000 euros. On vise la même chose en 2023. Si cela se poursuit en 2024 par contre, ce sera très compliqué car le fonds de réserve constitué dès 2020 autour du covid et de la hausse des coûts énergétiques sera alors épuisé », explique Emmanuel Douette, le bourgmestre de la commune (MR). « A moyen terme, on a d’autres solutions en préparation. »