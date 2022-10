Tensions persistantes et démission au sein de la Commission artistes

Un certain malaise se poursuit à la Commission artistes, l’instance du SPF Sécurité sociale qui assure jusqu’à ce jour la reconnaissance des artistes : après un mouvement de grève entamé au printemps, l’une des artistes siégeant à la commission francophone a adressé ce mercredi sa lettre de démission. En cause : une rémunération inexistante aujourd’hui et qui sera, selon l’intéressée, inadéquate demain.