Analyse: au cœur du propos

Alexander De Croo explique que son gouvernement n’est « ni de droite, ni de gauche », il est au « centre », et « il avance par petites étapes »… C’est peu de chose ? L’on sent bien qu’un exécutif composé de sept partis n’a pas trop le choix, que la règle des compromis compliqués s’impose à lui, qu’il est difficile d’avancer d’une seule voix, de frapper fort et tous ensemble dans le même sens. Un peu la loi du genre. Mais c’est une partie seulement de l’explication, et l’on arrive là au cœur du propos du chef du gouvernement : la guerre dure, la crise dure, les finances publiques encaissent, attention à les « ruiner », enfin quand « on est dans le brouillard, il faut rouler prudemment, réduire sa vitesse ». D’où les « petites étapes », délibérément, si l’on entend bien.