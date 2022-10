Robbie Coltrane, connu pour le rôle de Hagrid dans «Harry Potter», est décédé

À lire aussi «Harry Potter»: ce que révèlent les mémoires d’Alan Rickman sur le tournage de la saga

Robbie Coltrane, qui avait deux enfants, a joué dans plus de 50 films. On l’a également vu dans les films de James Bond, GoldenEye (1995) et Le monde ne suffit pas (1999) et dans Ocean’s Twelve (2004), entre autres. L’acteur a remporté trois BAFTA, les principaux prix britanniques du cinéma et de la télévision, pour son rôle dans la série Cracker.