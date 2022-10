Alexander De Croo au «Soir»: «La crise frappe, mais je dis non aux thérapies de choc»

Le Premier défend son budget, soutient qu’il est impossible de bloquer les prix seulement chez nous : « Cela ruinerait les finances publiques ». Et motive sa méthode : « Il faut plus ? Je dis que dans une période comme la nôtre, il faut être prudent. On est dans un brouillard épais. »

Plusieurs nuits quasi blanches pour confectionner un budget 2023-2024 et le voter au Parlement n’entament pas la détermination du Premier ministre : il faut défendre l’épure. Cela, dans un contexte unique qu’Alexander De Croo décrit ainsi : « Une pandémie, c’est une fois tous les cent ans ; une guerre en Europe, c’est tous les cinquante ans ; la dernière crise énergétique datait des années 70 ; on a eu les inondations, l’Afghanistan. Tout arrive en même temps. Cela ramène un peu la politique à son essence : protéger sa population et préparer sa société à un futur plus calme »...

Protéger, dites-vous… Pourquoi pas en bloquant les prix ? Ailleurs, ils le font.