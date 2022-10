Le Sporting de Charleroi doit bien gérer sa semaine de vérité

Auteur d’un bilan honorable, mais qui laisse un goût de trop peu de 3/6 face à Anderlecht et le Standard, le Sporting de Charleroi aura à cœur de réenclencher – durablement – la marche en avant ce samedi au Stayen. Après deux matches où la motivation venait naturellement, le matricule 22 devra la maintenir à un niveau suffisant alors qu’il va affronter coup sur coup Saint-Trond, Courtrai puis le Cercle. « On veut pouvoir rebondir suite à la défaite face au Standard et il y a une motivation qui vient de ça. On veut aller chercher le résultat qu’on n’a pas eu le week-end passé », expliquait Edward Still ce vendredi.