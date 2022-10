France: la gauche veut se compter dans la rue

Dimanche, les Insoumis et leurs alliés organisent une marche contre la vie chère. Mais ils peinent à incarner la première opposition face à un RN qui se notabilise.

Combien seront-ils dans la rue dimanche ? La gauche va se compter lors d’une marche à Paris « contre la vie chère et l’inaction climatique ». L’idée revient à l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Ses alliés de la Nupes, socialistes, écologistes et communistes, défileront aussi. A quelques exceptions notables, comme celles des anciens candidats à la présidentielle Fabien Roussel (PCF) et Yannick Jadot (Verts).