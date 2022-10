L’Antwerp est sorti de l’ombre des Rouches

18 mois après le départ de Lucien D’Onofrio, la « colonie » rouche s’est réduite à sa plus simple expression et le club anversois a fini par éjecter le Standard du G5.

Dans leur histoire respective, le Standard et l’Antwerp n’ont pas seulement en commun les couleurs « rouge et blanc ». Leur parcours de carrière a amené des patronymes connus de notre championnat à défendre bec et ongles les bastions de Sclessin et du Bosuil : Wilfried Van Moer, Alfred Riedl, Jean-Michel Lecloux, Vladimir Petrovic, Alexandre Czerniatynski, Thierry Pister, Frans Van Rooy, Christian Labarbe, Manu Godfroid pour n’en citer que quelques-uns, avant le long purgatoire des Anversois en division 2.