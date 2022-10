La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Un lundi difficile pour Nafi et Roger»

En prenant le chemin, lundi, du centre d’entraînement de Naimette-Xhovémont pour la reprise des entraînements, on imagine bien que le sac de Roger Lespagnard sera plus lourd à porter puisque, désormais, ce sera sans elle. Mais il ne fait pas de doute non plus que la journée de Nafi, elle aussi, sera lourde à porter. On ne tourne pas la page de 14 années de collaboration, de liens entremêlés de sourires, de pleurs et donc de bonheur et de souffrance… comme ça ! Dans un « post insta » ! Même si on y sentait, on y voyait, dans ce post, l’immense, le profond, le touchant respect de l’athlète pour son entraîneur et coach.

Pour mieux vivre cette journée de lundi et celles d’après il aurait fallu communiquer différemment. Tout simplement communiquer ensemble, comme tout ce qu’ils ont fait, ensemble, pendant toutes ces années.