D1A: solide et efficace, Seraing tient Westerlo en échec sur sa pelouse (2-2)

Après quatre victoires consécutives et son exploit contre Bruges la semaine passée, Westerlo a partagé l’enjeu vendredi soir à domicile contre Seraing (2-2) lors du match d’ouverture de la 12e journée de D1A.

En première période, Seraing a ouvert le score avec une action collective qu’ Antoine Bernier a conclue dans les filets campinois (12e, 0-1). Westerlo a ensuite égalisé grâce à un but contre son camp de Morgan Poaty (28e, 1-1). Quelques minutes plus tard, Nene Dorgeles a reçu une belle passe de Nacer Chadli qu’il a convertie en but (33e, 2-1).