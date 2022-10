Asile: la Serbie invitée à aligner sa politique de visas sur celle de l’UE

Toutes deux confrontées à une hausse importante du nombre de demandes d’asile, la Belgique et l’Autriche faisaient cause commune, ce vendredi, à Luxembourg. Les ministres de l’Intérieur – pour la Belgique, Nicole de Moor, secrétaire d’Etat (CD&V) à l’Asile et la Migration – y étaient réunis pour évoquer, entre autres, la route des Balkans occidentaux. Principale voie migratoire depuis le début de l’année, elle voit, par-delà les frontières et autres murs (hongrois), passer des Afghans et des Syriens qui fuient la guerre. Mais aussi, et c’est relativement nouveau, des Indiens, des Tunisiens, des Cubains, des Burundais et des Turcs à la recherche d’une vie moins tourmentée. Ils arrivent le plus souvent en Serbie, pays qui leur est accessible sans visa, avant de tenter leur entrée dans l’Union européenne limitrophe (pour laquelle ils auraient besoin d’un visa).