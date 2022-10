L’Afsca rappelle deux produits vendus chez Delhaize et Lidl

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a ordonné le rappel de deux produits composés d’amandes.

Le premier est un sachet d’amandes décortiquées Bio (250g) de la marque Delhaize et vendu dans les magasins du même nom. Le produit, rappelé pour une teneur trop élevée en acide cyanhydrique, est parallèlement retiré de la vente. Le produit concerné a été vendu entre le 24 mai 2022 et le 12 août 2022. Sa date de péremption est le 17 février 2023. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Delhaize via le 0800/95.713.

Le second rappel concerne des amandes frites au miel et au sel, un produit nommé « Almendras fritas con miel y sal » (150g) de la marque Sol&Mar. Ces amandes étaient vendues dans les magasins Lidl et ont entre-temps été retirées de la vente. Ce produit a été retiré en raison de la présence de corps étranger métallique. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Lidl via le 0800/73.520.