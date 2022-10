Philippe Gilbert fait ses adieux au peloton professionnel: «Si je dois transmettre quelque chose, c’est ma passion»

Ce samedi, à Valkenburg, devant ses fans et ses invités de prestige, Philippe Gilbert revisitera sa course arc-en-ciel en guise d’adieux au peloton professionnel. L’émotion sera, elle aussi, de la partie.

Chose promise, chose due : nous n’avons pas demandé à Philippe Gilbert de parler de sa reconversion. Il lui appartiendra, plus tard, d’en parler lui-même. Surpris par l’élan médiatique que suscite son grand départ vers la retraite, le plus célèbre représentant de Remouchamps veut goûter à la journée de gala qui l’attend, ce samedi, à Valkenburg, théâtre de son titre mondial en 2012. Les fans de la première heure auront vraisemblablement la larme à l’œil et le principal intéressé aussi !

Philippe, pourquoi avoir choisi Valkenburg pour vos adieux, même si cela tombe sous le sens avec vos exploits au Cauberg ?