L’accès à la pension minimum durci, certains perdront 450 euros bruts par an

Combien va coûter la réforme des pensions ? En quoi va-t-elle impacter les futurs pensionnés ? Ces questions, et d’autres, ont été abordées par le centre d’expertise des pensions (au sein duquel on retrouve notamment le Bureau du Plan). Un exercice difficile qui apporte des réponses mais ne permet pas toujours d’y voir clair. Et dont les résultats ont été présentés, ce vendredi, par Karine Lalieux (PS), ministre fédérale des Pensions.