Challenger Pro League: Mbokani offre les 3 points à Beveren, le RWDM s’impose au SL16 FC (vidéo)

Le capitaine Kevin Hoggas a ouvert le score dès le début de la rencontre (9e). En deuxième période, Deinze a égalisé par Joachim Gonzalez (79e). Quelques minutes plus tard, Dieumerci Mbokani, pour son premier match avec Beveren, a inscrit le but de la victoire pour Beveren (85e).

En première période, Zakaria El Ouahdi a ouvert le score grâce à une belle contre-attaque (23e). Après la pause, le Japonais Luis Oyama a doublé la mise avec un sublime geste technique (67e). Quelques minutes plus tard, Massis Guluk a inscrit l’unique but des Rouches (74e) avant que le Brésilien Rikelmi alourdisse le score avec un doublé (81e et 90+1e)