Le carburant de la colère et du déni

Les six leçons à tirer de la pénurie de pétrole en France.

La France n’est pas la Belgique : sa structure et son rapport de force syndicaux, son système de négociation salariale et sociale, sa stratégie tarifaire énergétique sont différents des nôtres. Mais il y a quelques leçons à tirer du conflit qui s’est déclenché autour des raffineries de TotalEnergies, provoquant d’interminables files de voitures aux pompes avec, à bord, des conducteurs à bout de nerfs.

Première leçon : par les temps qui courent, les populations sont une matière très inflammable. Nombre de familles et d’individus sont dans des situations très anxiogènes, frappés pour certains par une réelle détresse financière et économique. Bombardés de nouvelles très noires et inédites, ils sont fragilisés. Attention à la colère qu’un rien peut déclencher.